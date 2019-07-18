Достигнуты соглашения о возвращении украинских моряков захваченных РФ в Керченском проливе

Договоренность о возвращении Украине захваченных Россией 24 украинских моряков уже достигнута. Об этом заявила "Громадському" уполномоченная Верховной рады по правам человека Людмила Денисова.

По ее словам, сейчас оформляются последние документы.

"Уже достигнуты договоренности, чтобы вернуть моряков. Есть решение Международного трибунала по морскому праву. Сейчас оформляются последние документы. Думаю, что скоро будем встречать моряков на родине", - заявила Денисова.

В то же время адвокат украинских моряков Николай Полозов заявил, что ему не известно о такой договоренности.

"Могу сказать, что ведутся переговоры, но на какой они стадии, когда будут реализованы на практике - я не знаю, так как не принимаю в них участие. Если будут проводиться какие-то процессуальные действия, по оформлению документов, нам об этом станет известно, ведь при отсутствии защитников моряки не будут их подписывать. Но пока никто ничего не говорил", - заявил адвокат.

Напомним, в мае 2019 Международный трибунал ООН по морскому праву обязал Российскую Федерацию срочно освободить два военных катера "Никополь" и "Бердянск", буксир "Яны Капу", а также 24 украинских моряков, которые были захвачены 25 ноября 2018 года в нейтральных водах вблизи Керченского пролива.