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В Луганской области передали 64 осужденных на украинскую территорию из тюрем «ЛНР» - фото

Сегодня, 15:12 citynews.net.ua | Напечатать

Сегодня на мосту в городе Счастье состоялась очередная передача 64 граждан Украины из тюрем оккупированной части Луганской области, которые на момент оккупации Донбасса были задержаны или отбывали наказание за совершенные преступления. Об этом сообщила Людмила Денисова, Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека.

«Это уже шестой этап передачи заключенных из оккупированной части Луганской области. С декабря 2018 года по июль 2019 удалось переместить 319 осужденных. Из них 124 человека или их родственники непосредственно обращались ко мне с заявлениями о переводе» — сообщила она.

С учетом лиц, которые переведены из оккупированной части Донецкой области — перемещено 332 осужденных. освобождено — 53 человека.

Всего в течение 2014 — 2019 годах переведено 519 осужденных.

 


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