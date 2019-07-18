ЦВК осталось посчитать 0,5 процента голосов на выборах в Верховную Раду

ЦВК осталось посчитать 0,5 процента голосов на выборах в Верховную РадуСегодня, 13:32
Центральная избирательная комиссия завершает подсчет голосов по итогам досрочных выборов в Верховную Раду 21 июля 2019 года.
На 13:00 24 июля осталось получить данные 0,5 процента проголосовавших.
По результатам обработки 99,5% голосов партии набирают:
- Партия Слуга народа - 43,17%
- Оппозиционная платформа За життя - 13,01%
- Батькивщина - 8,18%
- Европейская Солидарность - 8,11%
- Голос - 5,83%
В Раду не проходят представленные в прошлом созыве Радикальная партия Олега Ляшко, ВО Свобода, Самопомич, Оппозиционный блок.