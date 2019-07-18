ЦВК осталось посчитать 0,5 процента голосов на выборах в Верховную Раду

Центральная избирательная комиссия завершает подсчет голосов по итогам досрочных выборов в Верховную Раду 21 июля 2019 года.

На 13:00 24 июля осталось получить данные 0,5 процента проголосовавших.

По результатам обработки 99,5% голосов партии набирают:

Партия Слуга народа - 43,17%

Оппозиционная платформа За життя - 13,01%

Батькивщина - 8,18%

Европейская Солидарность - 8,11%

Голос - 5,83%

В Раду не проходят представленные в прошлом созыве Радикальная партия Олега Ляшко, ВО Свобода, Самопомич, Оппозиционный блок.