Трое российских террористов погибли на минном поле

23 июля Вооруженные Силы Украины придерживались установившегося режима прекращения огня, тогда как вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 1 раз нарушили режим прекращения огня. Противник открывал огонь по нашим защитникам с автоматического гранатомета и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" в Донецкой области противник совершил один обстрел позиций Объединенных сил неподалеку Луганского из автоматического гранатомета и стрелкового оружия.

Потерь с украинской стороны не зафиксировано.

По данным разведки 23 июля в результате подрыва на взрывном устройстве три оккупанта погибли и один ранен.