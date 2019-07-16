В Луганской области собрали более 1,5 миллиарда налога на доходы физлиц

В Главном управлении ДФС в Луганской области сообщили, что за январь-июнь текущего года в сводный бюджет Украины поступило 1 млрд 503 млн грн налога на доходы физических лиц (НДФЛ).

Это на 17,5%, или на 224 млн грн больше, чем за соответствующий период прошлого года. Тогда поступления составляли почти 1 млрд 279 млн грн.

За первое полугодие местные бюджеты получили 1 млрд 121 млн грн НДФЛ, в в государственный бюджет перечислено почти 383 млн грн.

Поступление НДФЛ за счет добровольной уплаты в местные бюджеты составляют 1 млрд 77 тыс. грн, или 96,1%. от общих поступлений.

Бюджетообразующие предприятия перечислили в бюджет 1 млрд 62 млн грн, что на 164,1млн грн больше, чем в соответствующем периоде прошлого года.