» » Брат Медведчука пока проигрывает выборы в Счастье

Брат Медведчука пока проигрывает выборы в Счастье

Сегодня, 09:50 citynews.net.ua | Напечатать

Пытавшийся попасть в Верховную Раду на выборах в самом маленьком округе Луганской области брат Медведчука пока проигрывает по количеству голосов представителю ахметовского ДТЭК Виктории Гриб.

Согласно данным после подсчета 83,33% голосов, за Викторию Гриб проголосовали 38,99% избирателей (1440 человек), за Сергея Медведчука - 32,77% (1238 человек).

О победе Виктории Гриб сообщил Валентин Воля на своей странице в Фейсбук, но официальных данных на сайте ЦВК еще нет.


Другие новости по теме:
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Сегодня, 11:06

В Луганской области собрали более 1,5 миллиарда налога на доходы физлиц

Сегодня, 10:03

Результаты досрочных выборов в Верховную Раду - 93% обновляется

Сегодня, 09:50

Брат Медведчука пока проигрывает выборы в Счастье

Сегодня, 09:41

Штаб ООС: 22 июля нарушений перемирия не зафиксировано

Вчера, 20:30

Мажоритарщик от партии Зеленского победил в Северодонецке

Вчера, 17:52

Киевский суд выпустил Ефремова из СИЗО

Вчера, 17:25

Миссия Канады: На 98% участков процесс голосования прошел «хорошо» или «очень хорошо»

Вчера, 15:10

В «Лисичанском медицинском колледже» 23 студента получили фальшивые дипломы

Вчера, 15:04

Зеленский 22 июля уволил 5 председателей райгосадминистраций Луганской области

Вчера, 14:59

Россия отказала мониторинговой миссии ООН в посещении оккупированного Крыма

Вчера, 14:37

В Луганской области окружные комиссии затягивают подсчет голосов?

Вчера, 12:59

В Северодонецке изъяли у семьи двух малолетних детей

Новости Украины:

Вчера, 18:19

Власть для народа а не народ для власти - Геннадий Вольский

Вчера, 13:10

Под Одессой из-за боевых стрельб некоторые пляжи будут опасны для купания 24-25 июля

Вчера, 12:04

В Киеве объявили штормовое предупреждение

19-07-2019, 16:00

19 июля в Одессе устроят перфоманс на Потемкинской лестнице

19-07-2019, 15:54

В Ровно задержали председателя райадминистрации на взятке в 300 тысяч долларов

19-07-2019, 09:32

В Киеве ограничат движение на проспекте Палладина

18-07-2019, 11:33

В центре Одессы несколько домов останутся без воды 19-20 июля

18-07-2019, 09:28

Влада здала мої заводи на металобрухт. Але я знаю, як повернути людям роботу! - Євген Козаков

17-07-2019, 13:57

На Волыни контрабандисты пытались напасть на пограничников

16-07-2019, 18:14

В Одессе пытались обокрасть зенитно-ракетный дивизион - нарушитель ранен

16-07-2019, 16:45

В Киеве в одном из многоэтажных жилых домов нашли повешенным 20-летнего парня.

16-07-2019, 14:09

Австрия разрешила экстрадицию Фирташа в США, но адвокаты затягивают процесс

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Адреса и телефоны банков в Луганске
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Июль 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 



^Наверх

 