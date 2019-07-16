Брат Медведчука пока проигрывает выборы в Счастье

Пытавшийся попасть в Верховную Раду на выборах в самом маленьком округе Луганской области брат Медведчука пока проигрывает по количеству голосов представителю ахметовского ДТЭК Виктории Гриб.

Согласно данным после подсчета 83,33% голосов, за Викторию Гриб проголосовали 38,99% избирателей (1440 человек), за Сергея Медведчука - 32,77% (1238 человек).

О победе Виктории Гриб сообщил Валентин Воля на своей странице в Фейсбук, но официальных данных на сайте ЦВК еще нет.