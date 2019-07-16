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Мажоритарщик от партии Зеленского победил в Северодонецке

Вчера, 20:30 citynews.net.ua | Напечатать

Согласно данным ЦИК после получения 100% данных, победителем в 106 одномандатном избирательном округе с центром в Севердонецке стал безработный Алексей Кузнецов, представляющий партию Слуга Народа.

За него отдали голоса 21,49% избирателей (10 125 человек).

Судя по результатам голосования в Северодонецке развернулась настоящая конкурентная борьба - всего на 2% от него отстал представитель партии Шахова, известной раздачей бесплатного сахара и Валерий Черныш - глава профсоюза предприятия Азот и представляющий Оппозиционную платформу - За жизнь, набравший 18,17% голосов.

Программа Алексей Кузнецова от партии Слуга народа избранного депутатом в 106 ОИК с центром в Северодонецке


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