Мажоритарщик от партии Зеленского победил в Северодонецке

Согласно данным ЦИК после получения 100% данных, победителем в 106 одномандатном избирательном округе с центром в Севердонецке стал безработный Алексей Кузнецов, представляющий партию Слуга Народа.

За него отдали голоса 21,49% избирателей (10 125 человек).

Судя по результатам голосования в Северодонецке развернулась настоящая конкурентная борьба - всего на 2% от него отстал представитель партии Шахова, известной раздачей бесплатного сахара и Валерий Черныш - глава профсоюза предприятия Азот и представляющий Оппозиционную платформу - За жизнь, набравший 18,17% голосов.