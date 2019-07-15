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Кто побеждает на мажоритарных округах в Луганской области

Сегодня, 10:07 citynews.net.ua | Напечатать

Параллельно с обработкой электронных протоколов итогов выборов по партийным спискам, ЦИК публикует результаты с участков и по мажоритарным округам.

В Луганской области выборы проводились в 6 одномандатных округах.

По предварительным данным в Верховную раду проходят:

  • 105 округ - Виктория Гриб (ТОВ ДТЭК)
  • 106 округ - Алексей Кузнецов (партия Слуга народа)
  • 107 округ - Александр Сухов (Партия Наш край, Фонд Шахова)
  • 112 округ - Сергей Вельможный (Партия Наш край, Фонд Шахова)
  • 113 округ - Александр Лукашев (Партия Наш край, Фонд Шахова)
  • 114 округ - Сергей Шахов (Партия Наш край, Фонд Шахова)

Данные не окончательные - ЦИК продолжает прием электронных протоколов от окружных избирательных комиссий.



Теги: Выборы-2019

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