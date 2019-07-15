Кто побеждает на мажоритарных округах в Луганской области

Параллельно с обработкой электронных протоколов итогов выборов по партийным спискам, ЦИК публикует результаты с участков и по мажоритарным округам.

В Луганской области выборы проводились в 6 одномандатных округах.

По предварительным данным в Верховную раду проходят:

105 округ - Виктория Гриб (ТОВ ДТЭК)

- Виктория Гриб (ТОВ ДТЭК) 106 округ - Алексей Кузнецов (партия Слуга народа)

- Алексей Кузнецов (партия Слуга народа) 107 округ - Александр Сухов (Партия Наш край, Фонд Шахова)

- Александр Сухов (Партия Наш край, Фонд Шахова) 112 округ - Сергей Вельможный (Партия Наш край, Фонд Шахова)

- Сергей Вельможный (Партия Наш край, Фонд Шахова) 113 округ - Александр Лукашев (Партия Наш край, Фонд Шахова)

- Александр Лукашев (Партия Наш край, Фонд Шахова) 114 округ - Сергей Шахов (Партия Наш край, Фонд Шахова)

Данные не окончательные - ЦИК продолжает прием электронных протоколов от окружных избирательных комиссий.