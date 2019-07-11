Стало известно количество проголосовавших в Луганской области на 16 часов

В Луганской областной администрации рассказали о ходе голосования в Луганской области.

По состоянию на 16.00 в Луганской области на избирательных участках и на дому проголосовало 37,5% зарегистрированных избирателей.

По оперативным данным, по состоянию на 16:00 в области в голосовании приняли участие 197 203 человека.

Кроме того, по состоянию на 16.00 полицией области зарегистрировано 37 сообщений о нарушении избирательного законодательства: