Стало известно количество проголосовавших в Луганской области на 16 часов

Стало известно количество проголосовавших в Луганской области на 16 часовВчера, 16:40
В Луганской областной администрации рассказали о ходе голосования в Луганской области.
По состоянию на 16.00 в Луганской области на избирательных участках и на дому проголосовало 37,5% зарегистрированных избирателей.
По оперативным данным, по состоянию на 16:00 в области в голосовании приняли участие 197 203 человека.
Кроме того, по состоянию на 16.00 полицией области зарегистрировано 37 сообщений о нарушении избирательного законодательства:
- - Северодонецкий отдел полиции - 5
- - Лисичанский отдел полиции - 11
- - Новоайдарский отдел полиции - 11
- - Попаснянский отдел полиции - 3
- - Старобельский отдел полиции - 3
- - Станично-Луганский, Рубежанский, Кормянский и Сватовский по - 1.