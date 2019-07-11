В оккупированном Луганске взорвалась бутылка с химикатом - пострадал ребенок и 6 взрослых

В оккупированном российскими террористами Луганске по ул. Дзержинского произошло разрушение корпуса пластиковой емкости (полиэтиленовой бутылки объемом 1,5 литра) с последующим выбросом умерено опасного химического вещества - предварительно 60% раствора перекиси водорода.

Вследствие происшествия получили химические ожоги девочка 2010 г.р. и 6 женщин 1961, 1963, 1975, 1981, 1983, 1986 г.р.

Пострадавших: женщину 1986 г.р. в тяжелом состоянии, а остальных в состоянии средней степени тяжести, госпитализировали в ожоговое отделение. Пострадавшая 1975 г.р. после оказания медпомощи отказалась от госпитализации.

Происшествие случилось из-за воздействия температуры окружающей среды с последующей химической реакции с выделением газа вследствие нарушений требований безопасности при хранении и транспортировке химикатов.