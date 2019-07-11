Стал известен соперник луганской «Зари» во втором квалификационном раунде Лиги Европы. Им стала «Будучность» из Черногории, которая в двухматчевом противостоянии одолела эстонскую «Нарву».

Как сообщает пресс-служба клуба, матч «Будучность» - «Заря» состоится в четверг, 25-го июля и начнется в 21:45.

Телеканал «2+2» ведет переговоры со своими коллегами из Черногории и надеемся, что наши зрители смогут увидеть поединок в прямом эфире.