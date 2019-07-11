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Стал известен соперник луганской «Зари» во втором квалификационном раунде Лиги Европы.

Сегодня, 16:36 citynews.net.ua | Напечатать

Стал известен соперник луганской «Зари» во втором квалификационном раунде Лиги Европы.Стал известен соперник луганской «Зари» во втором квалификационном раунде Лиги Европы. Им стала «Будучность» из Черногории, которая в двухматчевом противостоянии одолела эстонскую «Нарву».

Как сообщает пресс-служба клуба, матч «Будучность» - «Заря» состоится в четверг, 25-го июля и начнется в 21:45.

Телеканал «2+2» ведет переговоры со своими коллегами из Черногории и надеемся, что наши зрители смогут увидеть поединок в прямом эфире.


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