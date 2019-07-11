Прыгуны в воду из Луганской области завоевали две лицензии на Олимпиаду в Токио

Спортсмены из Луганской области завоевали две лицензии на Олимпиаду в Токио в дисциплине Прыжки в воду.

Как сообщает Управление молодежи и спорта Луганской ОГА, Алексей Середа и Олег Колодий квалифицировались на Олимпийские игры 2020 года в Токио.

Луганские спортсмены в составе национальной сборной выступали в Южной Корее на чемпионате мира по водным видам спорта.

Пробившись в финал соревнований луганчане завоевали путевки на Олимпийские игры: 13-летний Алексей Середа по результатам соревнований на 10-метровой вышке, а Олег Колодий - в прыжках с трехметрового трамплина.