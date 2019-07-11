Бесплатное мороженое, футболки и сахар - как в Луганской области подкупают избирателя

На сегодня, с начала предвыборной гонки полицией Луганской области уже зарегистрировано 301 сообщение о нарушении избирательного законодательства. По результатам проверок открыто 13 уголовных производств, составлен 51 административный протокол, из которых 4 - рассмотрено судами и на правонарушителей наложены штрафы. Об этом сообщают в пресс-центре ГУ НПУ в Луганской области.

Лисичанские полицейские проверяют сообщение:

о том, что необходимо провести проверку расходования средств с текущего счета избирательного фонда кандидата в народные депутаты на ремонт автомобильных дорог, на приобретение татами в школу и концертов в Лисичанске;

гражданки, которая жалуется на кандидата в народные депутаты из-за того, что рабочие незаконно и опасно ремонтируют дорогу, при этом одеты в футболки с агитационным надписью в поддержку кандидата в народные депутаты;

кандидата в народные депутаты Украины и его доверенного лица по факту распространения другим кандидатом в народные депутаты печатных материалов агитационного характера в которых не указано лицо ответственное за выпуск;

кандидатов в народные депутаты о том, что они обладают информацией о возможных провокациях и срыве избирательного процесса по 107 избирательному округу;

кандидата в народные депутаты о том, что в Лисичанске неизвестные уничтожают его агитационные плакаты, расположенные в районе содового завода и центре города

о том, что на рынке недалеко от магазина «Фокстрот» у палатки кандидата в депутаты граждане что-то подписывают и им выдают деньги и футболки;

о том, что по ул. В.Сосюры расклеивают на столбах агитацию за кандидата в народные депутаты.

Северодонецкие полицейские проверяют сообщения:

доверенного лица кандидата в народные депутаты о том, что члены окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа №106 незаконно, по ее мнению, отстранили от исполнения обязанностей системного администратора;

о том, что по проспекту Химиков в Северодонецке раздают агитационные листовки в поддержку кандидата в депутаты на которых отсутствует информация об учреждении, которое осуществило печать, их тираж, информацию о лицах ответственных за выпуск, и заказчике;

официального наблюдателя о том, что он обнаружил, что за компьютером, где находится вся информация по выборам находится лицо без полномочий;

о том, что у подъезда по пр. Космонавтов неизвестные сорвали открытку политической партии и вместо нее наклеили объявления ЖКХ.

Новоайдарское полицейские проверяют сообщение о том, что на остановке «ТЭС» проводится агитация кандидата по 105 округу и о том, что во время выборов в пгт. Счастье возможны правонарушения.

Рубежанский полицейские проверяют информацию народного депутата Украины о том, что в июне и июле 2019 многих жителей населенных пунктов, входящих в состав одномандатного избирательного округа № 112, были привлечены к противоправной схеме массового подкупа избирателей, и сообщение о том, что в районе ГП «Рубежанский рынок» неизвестные лица проводят агитацию.

Троицкие полицейские проверяют сообщение о том, что кандидат в депутаты проводит агитационную пропаганду в здании администрации района и сообщения гражданина о том, что его выгнали из зала заседания Троицкой райгосадминистрации.

Сватовские полицейские проверяют сообщение председателя окружной избирательной комиссии №113 о том, что в ОИК поступила жалоба от доверенного лица кандидата в народные депутата о распространении в Сватово антиагитационного листовок и сообщения доверенного лица кандидата в народные депутата о препятствовании осуществления им предвыборной агитации.

Попаснянский полицейские проверяют сообщение кандидата в народные депутаты о том, что по его мнению в г.. Попасная обнаружено избирательную пирамиду, которую организовал другой кандидат в народные депутаты, и сообщение о том, что по ул. Первомайская от кандидата в депутаты раздают футболки и просят за него проголосовать.

Белокуракинские полицейские проверяют сообщение кандидата в народные депутаты о том, что возле центральной площади и у здания «Укрпочта» пгт. Белокуракино проводится агитация кандидата в депутаты, которая осуществляется в форме подкупа граждан бесплатным мороженым.

Старобельские полицейские проверяют сообщение кандидата в народные депутаты тем, что у входа в парк культуры и отдыха проводится агитация кандидата в депутаты с выдачей бесплатного мороженого.

На блокпосту сотрудники полиции обнаружили в автомобиле «ЗАЗ» учебные пособия для членов избирательных комиссий от кандидата в депутаты, которые перевозились без соответствующих документов.