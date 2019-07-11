» » Бесплатное мороженое, футболки и сахар - как в Луганской области подкупают избирателя

Бесплатное мороженое, футболки и сахар - как в Луганской области подкупают избирателя

Сегодня, 16:21 citynews.net.ua | Напечатать

На сегодня, с начала предвыборной гонки полицией Луганской области уже зарегистрировано 301 сообщение о нарушении избирательного законодательства. По результатам проверок открыто 13 уголовных производств, составлен 51 административный протокол, из которых 4 - рассмотрено судами и на правонарушителей наложены штрафы. Об этом сообщают в пресс-центре ГУ НПУ в Луганской области.

Лисичанские полицейские проверяют сообщение:

  • о том, что необходимо провести проверку расходования средств с текущего счета избирательного фонда кандидата в народные депутаты на ремонт автомобильных дорог, на приобретение татами в школу и концертов в  Лисичанске;
  • гражданки, которая жалуется на кандидата в народные депутаты из-за того, что рабочие незаконно и опасно ремонтируют дорогу, при этом одеты в футболки с агитационным надписью в поддержку кандидата в народные депутаты;
  • кандидата в народные депутаты Украины и его доверенного лица по факту распространения другим кандидатом в народные депутаты печатных материалов агитационного характера в которых не указано лицо ответственное за выпуск;
  • кандидатов в народные депутаты о том, что они обладают информацией о возможных провокациях и срыве избирательного процесса по 107 избирательному округу;
  • кандидата в народные депутаты о том, что в Лисичанске неизвестные уничтожают его агитационные плакаты, расположенные в районе содового завода и центре города
  • о том, что на рынке недалеко от магазина «Фокстрот» у палатки кандидата в депутаты граждане что-то подписывают и им выдают деньги и футболки;
  • о том, что по ул. В.Сосюры расклеивают на столбах агитацию за кандидата в народные депутаты.

Северодонецкие полицейские проверяют сообщения:

  • доверенного лица кандидата в народные депутаты о том, что члены окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа №106 незаконно, по ее мнению, отстранили от исполнения обязанностей системного администратора;
  • о том, что по проспекту Химиков в Северодонецке раздают агитационные листовки в поддержку кандидата в депутаты на которых отсутствует информация об учреждении, которое осуществило печать, их тираж, информацию о лицах ответственных за выпуск, и заказчике;
  • официального наблюдателя о том, что он обнаружил, что за компьютером, где находится вся информация по выборам находится лицо без полномочий;
  • о том, что у подъезда по пр. Космонавтов неизвестные сорвали открытку политической партии и вместо нее наклеили объявления ЖКХ.

Новоайдарское полицейские проверяют сообщение о том, что на остановке «ТЭС» проводится агитация кандидата по 105 округу и о том, что во время выборов в пгт. Счастье возможны правонарушения.

Рубежанский полицейские проверяют информацию народного депутата Украины о том, что в июне и июле 2019 многих жителей населенных пунктов, входящих в состав одномандатного избирательного округа № 112, были привлечены к противоправной схеме массового подкупа избирателей, и сообщение о том, что в районе ГП «Рубежанский рынок» неизвестные лица проводят агитацию.

Троицкие полицейские проверяют сообщение о том, что кандидат в депутаты проводит агитационную пропаганду в здании администрации района и сообщения гражданина о том, что его выгнали из зала заседания Троицкой райгосадминистрации.

Сватовские полицейские проверяют сообщение председателя окружной избирательной комиссии №113 о том, что в ОИК поступила жалоба от доверенного лица кандидата в народные депутата о распространении в Сватово антиагитационного листовок и сообщения доверенного лица кандидата в народные депутата о препятствовании осуществления им предвыборной агитации.

Попаснянский полицейские проверяют сообщение кандидата в народные депутаты о том, что по его мнению в г.. Попасная обнаружено избирательную пирамиду, которую организовал другой кандидат в народные депутаты, и сообщение о том, что по ул. Первомайская от кандидата в депутаты раздают футболки и просят за него проголосовать.

Белокуракинские полицейские проверяют сообщение кандидата в народные депутаты о том, что возле центральной площади и у здания «Укрпочта» пгт. Белокуракино проводится агитация кандидата в депутаты, которая осуществляется в форме подкупа граждан бесплатным мороженым.

Старобельские полицейские проверяют сообщение кандидата в народные депутаты тем, что у входа в парк культуры и отдыха проводится агитация кандидата в депутаты с выдачей бесплатного мороженого.

На блокпосту сотрудники полиции обнаружили в автомобиле «ЗАЗ» учебные пособия для членов избирательных комиссий от кандидата в депутаты, которые перевозились без соответствующих документов.


Другие новости по теме:
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Сегодня, 16:36

Стал известен соперник луганской «Зари» во втором квалификационном раунде Лиги Европы.

Сегодня, 16:25

Прыгуны в воду из Луганской области завоевали две лицензии на Олимпиаду в Токио

Сегодня, 16:21

Бесплатное мороженое, футболки и сахар - как в Луганской области подкупают избирателя

Сегодня, 15:37

Группа компаний «Мотор Сич» 2 года финансировала «ДНР»

Сегодня, 11:12

19 июля в Луганске несколько улиц останутся без электричества

Сегодня, 10:45

Выдача российских паспортов украинским гражданам нарушает Минские соглашения

Сегодня, 10:37

В Луганской области полиция продолжает фиксировать нарушения избирательного законодательства

Сегодня, 09:16

Бессмертный заявил, что открывать ответный огонь по российским террористам все-таки можно

Сегодня, 08:45

18 июля российские террористы 10 раз нарушили режим прекращения огня

Вчера, 15:56

Кабмин утвердил новые правила перемещения товаров через КПВВ в Луганской и Донецкой областях

Вчера, 14:36

Для украинских военных вводят ответственность за стрельбу. А для российских террористов?

Вчера, 12:32

В Луганской области распространяют «черный пиар» против Прилипы, Курило и Рыбалко

Новости Украины:

Сегодня, 16:00

19 июля в Одессе устроят перфоманс на Потемкинской лестнице

Сегодня, 15:54

В Ровно задержали председателя райадминистрации на взятке в 300 тысяч долларов

Сегодня, 09:32

В Киеве ограничат движение на проспекте Палладина

Вчера, 11:33

В центре Одессы несколько домов останутся без воды 19-20 июля

Вчера, 09:28

Влада здала мої заводи на металобрухт. Але я знаю, як повернути людям роботу! - Євген Козаков

17-07-2019, 13:57

На Волыни контрабандисты пытались напасть на пограничников

16-07-2019, 18:14

В Одессе пытались обокрасть зенитно-ракетный дивизион - нарушитель ранен

16-07-2019, 16:45

В Киеве в одном из многоэтажных жилых домов нашли повешенным 20-летнего парня.

16-07-2019, 14:09

Австрия разрешила экстрадицию Фирташа в США, но адвокаты затягивают процесс

15-07-2019, 12:01

В Одессе произошел оползень грунта на пляже

12-07-2019, 09:40

В Киеве закрыли 5 станций метро на синей ветке

11-07-2019, 13:05

ОПОРА подала около полусотни заявлений в полицию по нарушениям на выборах в Одессе

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Адреса и телефоны банков в Луганске
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Июль 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 



^Наверх

 