Группа компаний «Мотор Сич» 2 года финансировала «ДНР»

Сотрудники Службы безопасности Украины пресекли противоправную деятельность группы компаний «Мотор Сич», которая в течение двух лет финансировала деятельность самопровозглашенной «Донецкой народной республики».

Как сообщает пресс-служба СБУ, оперативники установили, что должностные лица обособленного подразделения группы — «Снежнянский машиностроительный завод», который расположен на временно оккупированной территории Донецкой области, при осуществлении хозяйственной деятельности разработали и реализовали механизм проведения бестоварных операций с субъектами предпринимательской деятельности, расположенными на территории Украины, РФ и так называемой «ДНР».

«В результате сделки в «Центральный республиканский банк ДНР» поступали платежи «Снежнянского машиностроительного завода» в виде уплаты непредвиденных действующим украинским законодательством, так называемых «налогов и других обязательных платежей», — говорится в сообщении.

Сотрудники СБУ задокументировали, что за 2015 год «Снежнянский машиностроительный завод» уплатил в бюджет «ДНР» более 32 млн российских рублей. Завод также осуществлял передачу на безвозмездной основе товарно-материальных ценностей для нужд так называемого «Министерства доходов и сборов Донецкой народной республики», через которое непосредственно финансировались незаконные вооруженные формирования боевиков.

Следователи Службы безопасности Украины объявили подозрение директору и начальнику финансового отдела „Снежнянский машиностроительный завод“ в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 258–5 Уголовного кодекса Украины.

Так, сейчас идет досудебное следствие для установления всех других лиц, причастных к финансированию террористической деятельности.