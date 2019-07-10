18 июля российские террористы 10 раз нарушили режим прекращения огня

18 июля вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 10 раз нарушили режим прекращения огня. Из них 3 раза - с применением запрещенного минскими соглашениями оружия - минометов калибра 120 и 82 мм. Также, противник открывал огонь по нашим защитникам из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Все обстрелы были сосредоточены в Донецкой области.

В районе населенных пунктов Пески, Павлополь и Ломакино российские террористы обстреляли позиции ВСУ из минометов калибром 82 мм и 120 мм.

В результате подрыва на взрывном устройстве один военнослужащий погиб и во время вражеских обстрелов двое получили ранения.

По данным разведки 18 июля один оккупант уничтожен и двое ранены.

С начала текущих суток враг один раз обстрелял позиции Объединенных сил.