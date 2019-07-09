Кабмин утвердил новые правила перемещения товаров через КПВВ в Луганской и Донецкой областях

В ближайшее время для жителей временно оккупированных территорий и для лиц, которые планируют пересечь линию разграничения будут действовать новые правила, установленные принятым порядком въезда/выезда лиц, перемещение товаров на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях. Об этом сообщает пресс-служба МинТОТ.

В частности Порядком определены процедуры пропуска лиц и транспортных средств на временно оккупированные территории, выдачи разрешений на пересечение линии разграничения, особенностей контроля за въездом-выездом через КПВВ, перемещения гуманитарных грузов на временно оккупированную часть Донбасса.

Кроме этого, Порядком вводятся новые подходы к процедуре перемещения лиц и товаров на временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей.

Главным отличием нового Порядка, что повлияет на гражданское население, будет изменение принципа определения перечня товаров, которые могут перевозиться с / на временно оккупированную территорию.

По инициативе МТОТ, в Порядок включена норма, которая предусматривает определение списка только запрещенных или ограниченных для перемещения товаров. Это означает, что в соответствии с принятым постановлением, лица, пересекающие линию разграничения, вскоре смогут перевозить любые товары на временно оккупированную часть Донбасса, за исключением ограниченных или запрещенных к перемещению.

Такое нововведение позволит обеспечить права гражданского населения и удовлетворить необходимые потребности. Что, в свою очередь, остается одним из ключевых принципов поддержания связей с гражданами на временно оккупированных территориях.

МТОТ, во исполнение утвержденного Порядка, в ближайшее время утвердит соответствующий Перечень товаров.

Предложения по списку запрещенных товаров, которые необходимо включить в перечень, неоднократно обсуждались МТОТ с общественностью, представителями ДФС, ДПС, СБУ, штаба ООС, гуманитарных организаций, а также во время общения министра и представителей МТОТ с населением на КПВВ.