В Луганской области подкупают электорат и подделывают документы избирательных комиссий

В Луганской области полиция продолжает фиксировать нарушения избирательного законодательства и подготовку к фальсификации выборов.

По результатам проверки информации обнаруженной в сети интернет на youtubе канале о подкупе избирателей по одномандатному избирательному округу №107 в пользу одного из кандидатов в народные депутаты, следователи Лисичанского отдела полиции открыли уголовное производство по ч. 2 статьи 160 УК Украины (подкуп избирателя). Об этом сообщает пресс-служба НПУ в Луганской области.

По результатам проверки сообщения жителя Сватово о том, что неизвестные лица используют персональные данные граждан для регистрации их членами избирательных комиссий, следователи Сватовского отдела полиции открыли уголовное производство по ч. 4 статьи 358 УК Украины (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов).

Сотрудники Попаснянского отдела полиции по результатам проверок сообщений о возможных нарушениях избирательного законодательства открыли 2 уголовных производства по статье 160 УК Украины (подкуп избирателя).

Так, по сообщению гражданки у поселкового совета с. Волчеяровка Попаснянского района доверенное лицо кандидата в народные депутаты предоставила ей конверт с «социальной картой» (пластиковая карточка с инструкцией по ее использованию) с объяснением, что в случае победы данного кандидата на выборах владельцы социальных карт будут иметь возможность получить бесплатно 5 кг сахара.

Второе уголовное производство открыто следователями по результатам проверки сообщения о том, что в пгт. Попасная в приемной кандидата в народные депутаты гражданам раздают банковские кредитные карточки.