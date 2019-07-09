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17 июля российские террористы 15 раз нарушили режим прекращения огня

Сегодня, 09:38 citynews.net.ua | Напечатать

17 июля вооруженные формирования Российской Федерации 15 раз нарушили режим прекращения огня. Из них 1 раз - с применением запрещенной минского соглашениями оружия - минометов калибра 82 мм. Также, противник открывал огонь по нашим защитникам из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В Луганской области под обстрелом оказались позиции ВСУ в районе Катериновки - российские террористы вели огонь по украинскому селу из миномета калибром 82 мм и крупнокалиберного пулемета.

В Донецкой области боевики 14 раз обстреливали позиции ВСУ из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В результате вражеских обстрелов потерь с нашей стороны не зафиксировано.

По данным разведки 17 июля четыре оккупанта получили ранения.


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