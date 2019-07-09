В Минске договорились о сносе укреплений на мосту в Станице Луганской и подсчете пленных

17 июля на очередном заседании в рамках минского переговорного процесса Украина и представители российских террористов договорились о прекращении огня с 21 июля, ремонте моста в Станице Луганской и пообещали (в очередной раз) обеспечить доступ ОБСЕ по всей территории Украины. В том числе оккупированной ее части.

Как сообщила о итогам заседания Дарка Олифер, пресс-секретарь Леонида Кучмы, стороны зафиксировали завершение разведения сил и средств в районе Станицы Луганской.

Также договорились, что в ближайшее время состоится одновременный, синхронный демонтаж фортификационных сооружений, который начнется со сноса укреплений террористов на мосту, а также состоится деполитизация - будут убраны символы группировок. Украинская сторона в кратчайшие сроки готова обеспечить свою часть ремонта моста.

В гуманитарной подгруппе подтверждено местонахождение 69 наших граждан, которых мы стремимся освободить. В учреждениях украинской пенитенциарной системы находится 208 человек, которых запрашивает противоположная сторона.

В Минске договорились в кратчайшие сроки провести работу в двух параллельных направлениях: юридическая очистка и подготовка к взаимному освобождения подтвержденных лиц и дальнейшее подтверждение удерживаемых лиц.

В социально-экономической подгруппе работают над обеспечением бесперебойного энерго- и водоснабжения, в которых нуждаются мирные жители с обеих сторон линии соприкосновения - эти вопросы так же требуют гарантий безопасности.