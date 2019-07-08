Путин решил дать гражданство всем жителям Луганской и Донецкой областей по упрощенной схеме

Президент России Путин увеличил число граждан Украины, которые могут получить гражданство РФ в упрощенном порядке. Соответствующий указ главы российского государства опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В соответствии с документом, на получение гражданства в упрощенном порядке, смогут рассчитывать украинцы, проживавшие не только в "отдельных районах Луганской и Донецкой областей Украины" (то есть оккупированных Россией), но и жители этих областей в целом.

Ранее, 24 апреля, Путин уже подписал указ, позволяющий жителям оккупированных РФ районов Донецкой и Луганской областей получить российское гражданство в упрощенном порядке.

После этого на оккупированных территориях Донбасса были открыты пункты приема документов на получение российских паспортов. Первые паспорта, оформленные по новым правилам, 14 июня были вручены на пунктах выдачи в Ростовской области.