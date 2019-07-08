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В Лисичанске ищут провокаторов из оккупированной Кадиевки

Сегодня, 10:43 citynews.net.ua | Напечатать

 

Полиция Луганской области проверяет сообщение двух кандидатов в народные депутаты по возможному срыву избирательного процесса в Лисичанске. Кандидатам в депутаты поступила информация о том, что якобы из  Кадиевки (территория временно подконтрольная НЗФ «ЛНР») прибыла группа лиц с целью провокации и срыва избирательного процесса.

Старобельские полицейские проверяют сообщение представителя кандидата в народные депутаты о том, что 15 июля представитель кандидата разместила агитационную палатку по ул. Центральная с. Верхняя Покровка к которому подъехал неизвестный мужчину на автомобиле, собрал палатку, положил в багажник и уехал.

Сватовские полицейские проверяют сообщение о распространении по ул. Артема г. Сватово агитационных листовок кандидата в народные депутаты, по мнению заявителя это нарушение избирательного законодательства.

Новоайдарское полицейские проверяют сообщение члена избирательной комиссии по 105 избирательному округу (с. Трехизбенка) о том, что кандидат в народные депутаты в с. Трехизбенка установил агитационную палатку с символикой политической партии в списках которой его нет.

На17 июля в с начала предвыборной гонки полицией Луганщины уже зарегистрировано 237 сообщений о нарушении избирательного законодательства. По результатам проверок открыто 8 уголовных производств, составлено 48 административный материалов по двум административными материалами уже есть судебные решения по которым на нарушителей наложены штрафы.



Теги: Выборы-2019

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