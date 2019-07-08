Всего 6 процентов переселенцев изменили место голосования для участия в выборах

По состоянию на 11 июля, почти 133 тысячи украинцев подали заявления о временном изменении места голосования. Больше всего – в Донецкой, Харьковской, Одесской области и в Киеве. «Среди переселенцев, наиболее активными были те, которые проживают на Западной Украине, в Киевской и Винницкой области. В целом по стране около 6% избирателей, чей избирательный адрес находится на временно оккупированной территории, изменили место голосования», – рассказала Татьяна Дурнева, исполнительная директор общественной организации «Общественный холдинг «Группа влияния», на пресс-брифинге в Украинском кризисном медиа-центре .

Правозащитники отмечают, что для переселенцев участие в выборах до сих пор ограничено и затруднено. Те, кто проживает за пределами своего избирательного округа, на парламентских выборах смогут голосовать только по партийным спискам в общегосударственном многомандатном округе – изменив место голосования. Но не могут голосовать за кандидатов в мажоритарных округах и не могут участвовать в местных выборах. До начала президентской кампании около 76% ВПЛ не знали, как изменить место голосования.

При изменении места голосования для переселенцев есть дополнительные трудности – они могут обратиться с заявлением о временном изменении места голосования только в том населенном пункте, где планируют голосовать. Кроме того, это нужно делать перед каждыми выборами и каждым туром выборов. «Люди возмущены, потому что они проживают в этих общинах уже 5 лет, некоторые впервые меняли место голосования еще на парламентских выборах 2014 года. Это электорат, который «не замечают» – хотя это менее 4% избирателей», – говорит Татьяна Дурнева.

Около миллиона граждан выбыли из реестра – снялись с регистрации и потеряли избирательный адрес. Они вообще не могут принимать участие в выборах. Это, например, студенты из временно оккупированных территорий, которые прописались в общежитии, а после завершения обучения не могли вернуться домой и снова зарегистрироваться там; дети переселенцев, которые при получении паспорта не получают места регистрации. «У таких переселенцев нет возможности зарегистрировать место проживания, так как не определен ни один орган регистрации, который будет регистрировать место проживания на временно окупированной территории, даже если человек имеет документы о праве собственности на жилье, или родители имеют прописку», – говорит Татьяна Дурнева.

Есть возможность получить избирательный адрес, не имея зарегистрированного места жительства – по согласованию с Центром учета бездомных лиц или Отделом ведения государственного реестра избирателей, но эта процедура неудобная и несправедливая, так как де-факто эти граждане не являются бездомными.

Законопроект №6240 относительно избирательных прав ВПЛ и других мобильных внутри страны граждан, который решил бы многие проблемы, зарегистрирован более двух лет назад, но еще не выносился на голосование. Перед президентскими выборами коалиция правозащитных организаций в рамках инициативы «Услышь Наконец Выполни» собрала более 100 вопросов и отзывов от переселенцев по поводу проблем участия в выборах, и обратилась ко всем кандидатам в президенты. Каждому прислали два официальных письма, но от кандидатов получили только 3 ответа.

Согласно опросу, проведенному благотворительным фондом «Право на защиту» на КПВВ и среди переселенцев, которые обращаются в различные учреждения, почти 85% жителей оккупированных территорий и переселенцев не планируют участвовать в парламентских выборах, говорит Дарина Толкач, координатор по адвокации благотворительного фонда «Право на защиту». Среди причин, которые они называют – сложность проезда к месту голосования, пересечения линии столкновения, большие расходы на проезд, неверие в возможность на что-то повлиять. «Большинство проблем этих людей – в сфере полномочий законодательной и исполнительной власти, на избрание и функционирование которой также будет влиять парламент, поэтому очень важно объяснять это людям, а депутатам – напоминать о проблемах переселенцев», – отметила Дарина Толкач.

Правозащитники выразили надежду, что у следующей Верховной Рады и правительства будет политическая воля начать решать проблему.

По результатам опроса КМИС, который проводился с 19 мая по 1 июня, 71% украинцев согласны и 19% преимущественно согласны, что ВПЛ должны иметь возможность голосовать на местных выборах по месту жительства.