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16 июля российские террористы 8 раз нарушили режим прекращения огня

Сегодня, 09:51 citynews.net.ua | Напечатать

16 июля вооруженные формирования Российской Федерации 8 раз нарушили режим прекращения огня. Из них 3 раза - с применением запрещенным минскими соглашениями вооружением - минометов калибра 120 и 82 мм. Также, противник открывал огонь по нашим защитникам из гранатометов различных систем, противотанковых ракетных комплексов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В Луганской области под обстрелом оказались позиции ВСУ в районе Крымского, где российские террористы вели огонь из минометов калибра 82 мм, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.

В результате вражеских обстрелов потерь с нашей стороны не зафиксировано. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ по вооружению, не противоречащей Минским договоренностям.

По данным разведки 16 июля потерь оккупантов не зафиксировано.


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