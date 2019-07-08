Конституционный суд опубликовал решение о Законе про декоммунизацию

Конституционный суд Украины признал закон «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарного режимов в Украине и запрет пропаганды их символики» конституционным. Cоответствующее решение опубликовано пресс-службой суда.

16 июля 2019 года Конституционный Суд Украины принял решение по конституционному представлению 46 народных депутатов Украины относительно соответствия Конституции Украины (конституционности) Закона Украины «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики».

Этим Решением Суд признал соответствующим Конституции Украины (конституционным) Закон Украины «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики» от 9 апреля 2015 № 317-VІІІ с изменениями.

«Выяснив легитимность цели принятия Закона и осуществив его всесторонний анализ, Конституционный Суд Украины пришел к выводу, что пропаганда коммунистического режима и нацистского режима, публичное использование их символов является попыткой оправдать тоталитаризм и отрицанием конституционных принципов и демократических ценностей, защита которых является обязанностью всех органов государственной власти, а Закон является конституционным», — говорится в решении.

Решение Конституционного Суда Украины является обязательным, окончательным и таким, что не может быть обжаловано.