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Луганским предпринимателям обещают дешевые кредиты с возмещением

Вчера, 16:57 citynews.net.ua | Напечатать

Луганским предпринимателям обещают дешевые кредиты с возмещениемВ этом году в Луганской области заработает Программа по восстановлению малых и средних предприятий на Востоке Украины. Ориентировочно это будет в сентябре. 

Ориентировочно это будет в сентябре. Об этом сообщил во время брифинга для СМИ директор Департамента экономического развития, внешнеэкономической деятельности и туризма облгосадминистрации Сергей Медведчук сегодня, 16 июля.

Содокладчиком выступил заместитель начальника филиала Луганского областного управления АО «Ощадбанк» с микро-, малого и среднего бизнеса Александр Оверчук.

Спикеры рассказали о старте Программы по восстановлению финансирования инвестиционных проектов малых и средних предприятий на Востоке Украины в рамках проекта «Поддержка Европейского Союза для Востока Украины», который реализуется Немецким государственным банком развития через Немецко-Украинский Фонд.

Очень важно как для Украины так и для Луганщины, что Европейский Союз продолжает оказывать существенную поддержку экономическому восстановлению на Донбассе, - отметил Сергей Медведчук.

Он отметил, что в области действует более 23 000 субъектов малого и среднего бизнеса. «Предприятия работают не на полную мощность. Большая часть из них остается без сырья, энергоносителей, рынков сбыта и тому подобного», - подчеркнул спикер.

Общая сумма составляет 9,5 миллионов евро для Луганской и Донецкой областей. Квоты по регионам не предусмотрены.

Максимальная финансовая поддержка на проект 150 000 евро в гривневом эквиваленте.

Участниками могут стать субъекты хозяйствования, которые зарегистрированы в указанных областях, осуществляющих свою деятельность не менее чем за 1 год до начала Программы, а их производства находятся не ближе 5 км от линии разграничения.

К субъектам МСП относится микро (до 20 человек, годовой доход до 2 млн евро), малые (до 50 человек, годовой доход до 5 млн евро) и средние предприятия (согласно 250 человек, годовой доход до 10 млн евро).

Партнерами выступают «Ощадбанк», «Укргазбанк» и компания «ОТП Лизинг».

В свою очередь, Александр Оверчук отметил, что обязательный собственный взнос в размере 20% от общей стоимости проекта, но потом Немецко-Украинский Фонд возвращает 10%. Остальные 80% кредитует «Ощадбанк».

В течение полугода клиент выполняет все требования банка по погашению кредита или процентной ставки. Через шесть месяцев когда истец придерживался всех обязательств, 50% данной суммы Фонд перечисляет банку на погашение кредита.

В течение года запрещено досрочное погашение. Минимальный срок кредита - 2 года.

Более подробно ознакомиться с программой можно на сайте Департамента экономического развития, внешнеэкономической деятельности и туризма облгосадминистрации в разделе «Предприятие» подраздел «В помощь предпринимателю».


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