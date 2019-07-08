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ООН выделит 5 млн долларов на общественную безопасность в Луганской и Донецкой областях

Вчера, 16:01 citynews.net.ua | Напечатать

Программа развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) с 15 июля начала новый проект, направленный на улучшение общественной безопасности и доступа к правосудию на востоке Украины.

Как сообщает пресс-служба ПРООН, проект под названием «Усиление национальной и местной способности для эффективного обеспечения безопасности, правосудия и услуг по реинтеграции на пострадавших в результате конфликта территориях Украины» бюджет 5 млн долларов США и будет воплощаться в течение следующих трех лет, к середине 2022 года.

«Основное внимание проекта будет направлено на укрепление безопасности и верховенства права и усиления сплоченности общества на подконтрольных правительству Украины территориях Донецкой и Луганской областей. Он будет опираться на работу, проводимую Программой ООН по восстановлению и развитию мира в пределах предыдущих проектов для стабилизации и повышения уровня общественной безопасности в этих областях», — говорится в сообщении.

Посол Королевства Нидерланды в Киеве Эд Хокс похвалил ПРООН за проведенную работу в сфере безопасности, доступа к правосудию и улучшения условий жизни на Донбассе и отметил, что новый проект должен продолжить эти усилия: «Мы сочувствуем людям, проживающим на территориях, где продолжается конфликт на востоке Украины, и мы убеждены, что этот проект будет способствовать улучшению ситуации».

Отмечается, что общей целью проекта является «поддержка безопасности, стабильности и мира на востоке Украины и избранных других регионах страны. Для достижения этого проект будет поощрять тесное сотрудничество с местными институтами, в частности с правоохранительными органами и другими структурами, уполномоченными обеспечивать безопасность и благополучие местных жителей (например службы реагирования на чрезвычайные ситуации). Проект будет поддерживать эти институты не только путем усиления их способности предоставлять услуги, но также благодаря работе с громадами, которым они служат, для построения взаимодействия и сотрудничества между ними».

Добавляется, что проект будет поддерживать создание новых механизмов или продвигать те, которые не применяются в полной мере, для разрешения конфликтов, таких как, например, медиация, механизмы раннего предупреждения и тому подобное. «Также будут предоставляться услуги по реинтеграции бывших военнослужащих», — отмечается в сообщении.

Постоянная представительница ПРООН в Украине Дафина Герчева подчеркнула важность продолжения и сосредоточения усилий для укрепления общественной безопасности, соблюдения верховенства права.

«До сих пор не решены проблемы с общественной безопасностью и защитой, обеспечением правопорядка и вообще с верховенством права и доступ к правосудию», — сказала Герчева. «Маргинализированные и неблагополучные слои населения больше всего страдают из-за неэффективной и непрозрачной работы правоохранительных органов и судов. Новый компонент Программы ООН по восстановлению и развитию мира, при финансовой поддержке Нидерландов, должен улучшить общественную безопасность, доступ к правосудию и обеспечения правопорядка и решить сложные проблемы, вызванные затяжным вооруженным конфликтом на востоке Украины».

Проект является частью Программы ООН по восстановлению и развитию мира и реализовываться в рамках компонента программы «Общественная безопасность и сплоченность общества».


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