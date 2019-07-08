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Пристайко: Россия обязалась повлиять на террористов для строительства моста в Станице Луганской

Вчера, 15:14 citynews.net.ua | Напечатать

Во время переговоров в нормандском формате, которые состоялись на уровне экспертов 12 июля, помощник президента РФ Владислав Сурков пообещал повлиять на боевиков для начала строительства моста вблизи КПВВ «Станица Луганская». Об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента Вадим Пристайко во время брифинга, передает РБК-Украина.

Так, Пристайко сообщил об итогах встречи советников лидеров нормандской четверки, которая состоялась 12 июля.

«Например, нам не хватает решения по демонтажу оборонительных структур, которые построены. Нашей задачей было убедить российскую сторону, и Владислав Сурков взял на себя обязательства, как они говорят, повлиять на ту сторону, чтобы эта постройка была разблокирована», — сказал Пристайко.

Также, он выразил надежду, что в ближайшее время мост будет достроен.

«Мы договаривались с российской делегацией о том, что нам надо срочно, примерно за неделю, разобрать сооружения, которые стоят прямо на мосту, чтобы позволить автобусам проезжать. Потому что люди таскают те «тележки» - это недопустимо. Вопрос даже не в финансах. У нас есть средства, есть предложения наших партнеров профинансировать строительство моста. Сейчас нам нужно только согласие той стороны, чтобы мы не начали строить сами, чтобы это не было перекручено и воспринято как акт агрессии», — подчеркнул Пристайко.

 


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