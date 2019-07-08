Луганская «Заря» купила 4 новых игроков

Луганская «Заря» начала цикл подготовки в Запорожье. Команда вернулась из Словении, получила выходной и приступила к тренировкам.

Как сообщает пресс-служба клуба, к новому сезону «Заря» приобрела 4 новых игроков.

Бразильский защитник Лазио, который находился в составе «Зари» на просмотре во время сборов в Словении, сегодня поставил подпись под двухлетним контрактным соглашением с луганским клубом. Во время сбора он был задействован на позиции центрального защитника.

Еще одним игроком «Заря» стал полузащитник Дмитрий Иванисеня, который также находился вместе «черно-белыми» на учебно-тренировочном сборе в Словении и был задействован на позиции опорного полузащитника.

Дмитрий Иванисеня на профессиональном уровне выступал в донецком «Шахтере-3», «Ильичевце-2» и основной команде мариупольцев, а также в тбилисском «Динамо».

Появился у команды и новый голкипер Никола Василь, ранее выступавший за клубы «Зриньски», «Игман», «Бранитель», «Нюрнберг-2». Также Никола принимал участие в матчах сборной Боснии и Герцеговины Ю-18 и Ю-21.

И последним приобретением команды стал немецкий защитник Джоель Абу Ханна. который до «Зари» выступал за леверкузенский «Байер», «Кайзерслаутерн», «Магдебург», «Фортуну Кёльн».

Все новички уже тренируются в составе луганской команды.