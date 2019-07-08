В Станице Луганской начали борьбу с саранчой при помощи пестицидов

Сегодня, 16 июля 2019 с 14 до 22 часов на территории Станично-Луганской поселкового совета по улице Чехова и на территории Валуйского сельсовета в районе новой дороги будут проводиться мероприятия по борьбе с саранчой перелетной.

Как сообщает пресс-служба Станично-Луганской администрации, во время работ будет использоваться инсектицид Каратэ-Зеон, 3 класс токсичности (малотоксичен).

Жителей Станицы Луганской и сел Валуйского сельсовета просят не выходить из помещений, закрыть окна и двери и, по возможности, осуществить герметизацию домов, квартир, и мест содержания сельскохозяйственных животных.