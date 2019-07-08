Полиция Луганской области проверяет 9 сообщений о возможном нарушении избирательного законодательства

В Беловодском районе поступило 4 сообщения о нарушении избирательного законодательства:

сообщение кандидата в народные депутаты о том, что в пгт. Беловодск по ул. Центральная стоит агитационная палатка политической партии на котором изображен кандидат, который не является членом этой партии;

сообщение от доверенного лица кандидата в народные депутаты о том, что возле магазина по ул. Центральная по мнению заявителя незаконно установлена агитационная палатка политической партии;

сообщение секретаря окружной избирательной комиссии о том, что член избирательной комиссии по 114 округу занимается агитацией от политической партии;

сообщение от доверенного лица одного из кандидатов в народные депутаты о том, что у нее произошел конфликт с другим кандидатом в народные депутаты.

Северодонецкие полицейские проверяют два сообщения, а именно о том, что возле торгового центра города стоит палатка политической партии без соответствующих документов, и сообщение о том, что в зеленой зоне по пр. Химиков осуществляется политическая реклама кандидатов в народные депутаты, которая, по мнению заявителя, мешает водителям на проезжей части и может спровоцировать дорожно-транспортное происшествие.

В Белокуракино полицейские проверяют информацию о том, что агитационную палатку кандидата в депутаты, которая расположена возле кафе по ул. Центральная с. Белокуракино, по мнению заявительницы, установили с нарушением избирательного законодательства, в неустановленном месте и неустановленного образца.

Старобельские полицейские проверяют два сообщения, одно из которых от местной жительницы о том, что ей до сих пор не принесли приглашение на выборы, и второе - о том, что агитационную палатку, которая расположена по ул. Лангемака, установили с нарушением требований действующего законодательства.