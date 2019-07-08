Разминирование, потоки и частная граница: за что борются мажоритарщики на Донбассе

Уже в ближайшее воскресенье украинцы решат, кто будет представлять их интересы в парламенте.

Традиционно в последнюю неделю выборов страсти накаляются, кандидаты выкладывают на стол все имеющиеся козыри. Самое время задаться вопросом, а что или кто движет персонажами, столь яростно сражающимися за мандат? Ответ на этот вопрос искала Олена Степова.

В особенности этот вопрос актуален для десятка «прифронтовых» округов Донецкой и Луганской областей. Одно дело, когда люди хотят представлять более-менее благополучные территории. Но зачем взваливать за себя груз ответственности за территорию, где идет война?

Одна часть ответа очевидна. Для политических групп, конкурирующих за власть на уровне страны, неважно, где расположен округ. Что в Одессе, что на Закарпатье, что на Донбассе депутат от мажоритарного округа – это вип-агитатор за партийный список и голос в копилку фракции. Но если посмотреть чуть глубже, начинается пласт очень осязаемых и прикладных моментов.

Первая группа фигурантов – это представители системного бизнеса, в первую очередь – это люди Рината Ахметова. По мажоритарке в парламент идут не только партнеры Ахметова, такие как Борис Колесников или Вадим Новинский, но и целый ряд менеджеров его активов.

Так, по 45-му округу (Авдеевка и Ясиноватский район) баллотируется гендиректор Авдеевского коксохима (входит в ахметовский «Метинвест») Муса Магомедов. По 51-му округу (Бахмутский район), где всего 2 тысячи избирателей, идет Александр Вишняков, курирующий в «Метинвесте» направление развития городов и громад. В 58-м округе (Мариуполь) за мандатом отправлен директор по региональному развитию ММК имени Ильича Сергей Магера.

На Луганщине, в 105 округе с центром в Счастье, где находится Луганская ТЭС (входит в ДТЭК) баллотируется менеджер из Дирекции по региональной политики «ДТЭК Энерго» Виктория Гриб.

Ахметова интересуют гарантии функционирования его предприятий, цепочки обеспечения которых находятся и на оккупированных Россией, и на подконтрольных Украине территориях. Учитывая, что льяльные к «Ринату Дэнээровичу» партийные списки (тот же «Оппозиционный блок» и РПЛ) в этот раз скорее всего не соберут необходимое количество голосов, то единственный способ сохранить хоть часть влияния – это «завести» максимальное число мажоритарщиков. Прикладная цель – добиться снятия блокады оккупированных территорий, а также влиять на распределение благ, направляемых на восстановление Донбасса.

Вторая большая группа выдвиженцев – это местные феодалы, стремящиеся упрочить свои позиции. Это мэры городов и члены их семей, влиятельные депутаты местных советов. Например, в 46-м округе баллотируется экс-нардеп от ПР Дмитрий Рева, отец которого – многолетний мэр Артемовска/Бахмута. По 47-му округу в Славянске идет действующий мэр Вадим Лях. По 49-му – мэр Дружковки Валерий Гнатенко. По 50-му – мэр Покровска Руслан Требушкин и городской голова Доброполья Андрей Аксенов, и т.д. У них задачи скромнее, но также весьма аппетитные и прикладные.

Основная – это защита имеющихся активов и борьба за бюджеты на решение проблем прифронтовых территорий. Чтобы потом участвовать в их освоении через аффилированные фирмы или откаты. Государственный бюджет, бюджеты ОТГ, вливания международных доноров – всё это весьма лакомый кусок. Скажем, большая тема на долгие годы с хорошим международным финансированием – это гуманитарное разминирование. Формально ей будут заниматься военные или правоохранители, но депутатский мандат даёт преимущества, чтобы «вставить ножку» и найти свою нишу. Естественно, представители этой группы будут так или иначе заангажированы ключевыми ФПГ для решения «глобальных» вопросов.

Третья группа – это «политические торпеды», стремящиеся заработать баллы для последующей монетизации. Например, от «Общественно-политической платформы Надежды Савченко» по 45-му округу баллотируется сестра «Пули» Вера Савченко. Сама «героиня», которая до сих пор находится под следствием по подозрению в организации терактов и переворота, баллотируется по 51-му округу. По 52-му округу (Торецк) баллотируется помощница Надежды Савченко Татьяна Проторченко. Такой коллективный поход – явное свидетельство «накачивания» Савченко для очередной политической миссии. Вероятно, она будет задействована в очередных «миротворческих» инициативах Кремля.

Есть еще одна группа, которую вполне устраивает статус-кво на Донбассе, т.е., наличие неподконтрольной территории. Потому что неподконтрольная территория – это линия разграничения и возможность на ней зарабатывать. Бородатый советский анекдот «возьму в аренду метр государственной границы» материализовался в полный рост.

Например, очень сложно понять мотивацию действующего нардепа от Радикальной партии и уроженца Днепропетровщины Сергея Рыбалки, который «парашютистом» спустился на 107-й округ в Лисичанске. В первом приближении с данной территорией Рыбалку ничего не связывает. Но есть один маленький нюанс.

Еще год назад в СМИ появилась информация о том, что СБУ возбудила ряд производств по фактам незаконной торговли с оккупированными территориями. В этих производствах фигурирует аффилированная с Рыбалкой компания «СНЭК ЭКСПОРТ». Данная фирма через белорусские «прокладки» поставляла на оккупированную часть Донбасса продукты питания и другие товары. Причем эти товары реализовывались через торговые сети лидеров пророссийских боевиков.

Если принять во внимание этот нюанс, появляется вполне конкретная мотивация. Зачем строить схемы через Беларусь и Россию, если вот она – линия разграничения. Вот она – серая зона. «Порешай» на местной уровне – и вперёд. Кто ж откажет народному депутату? Естественно, это не эшелоны Ахметова, но фуры – тоже неплохо.

Возможно, именно этим и объясняются такие изменения в поведении господина Рыбалки, который из радикала-державника за две недели превратился в русскоязычного «миротворца». А, учитывая анамнез в виде РПЛ с её близостью к «Ринату Дэнээровичу», не исключено, что Рыбалка может пополнить копилку голосов бывшего «хозяина Донбасса» и подыгрывать его идеям о снятии блокады.

Потому что он также заинтересован в развитии бизнеса и поддержании того образа жизни, к которому привык. И который наглядно подсвечен в паблике «Секретарша», очевидно созданном для слива компромата на Сергея Рыбалку, где описывают непомерные траты и факты политической коррупции от имени якобы «помощницы народного депутата Сергея Рыбалки».

Таким образом, красивые слова радетелей за народное благо как правило скрывают весьма приземлённые вещи. Прежде, чем отдать свой голос, следует проанализировать мотивацию кандидата и вытекающие из неё шаги в будущем. Если цель кандидата – торговать с неподконтрольной территорией, то его рассказы о «технопарках» в прифронтовой зоне – это басни для особо впечатлительных.

Секция «Браво» группы «Информационное сопротивление»