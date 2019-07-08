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За разрушенное жилье на Донбассе выплатят компенсацию

Сегодня, 13:41 citynews.net.ua | Напечатать

За разрушенное жилье на Донбассе выплатят компенсациюВладельцы жилых домов (квартир), которые были разрушены в результате вооруженной агрессии Российской Федерации, на востоке Украины смогут получить от государства денежную компенсацию.

Соответствующее решение принято по инициативе Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МТОТ) на заседании Правительства 10 июля 2019 года.

Сумма выплаты компенсации пострадавшим будет определяться по показателям стоимости строительства жилья в соответствующих областях Украины, при этом предельный размер составит всего 300 тыс. гривень.

В соответствии с принятым механизмом, органы местного самоуправления (военно-гражданские администрации) будут проводить обследование жилья, разрушенного в результате вооруженной агрессии РФ и выдавать соответствующие акты пострадавшим лицам. К примеру, по информации Луганской областной военно-гражданской администрации по состоянию на 1 июня 2019 в Луганской области насчитывается 393 разрушенных дома частной формы собственности.

Для получения компенсации пострадавшие должны подать соответствующие заявления и документы в специально созданные комиссии при областных государственных администрациях (областных военно-гражданских администрациях), которые будут принимать решение о предоставлении денежной компенсации.

Формы необходимых документов и порядок рассмотрения заявлений должны быть разработаны МинТОТ.

Средства для обеспечения денежной компенсации за разрушенное жилье будут предусмотрены в государственном бюджете Украины.

В основу разработанного механизма положены принципы предоставления денежной помощи пострадавшим от чрезвычайных ситуаций, предусмотренных Кодексом гражданской защиты Украины, с учетом того, что с 26 января 2015 года в Донецкой и Луганской областях установлен режим чрезвычайной ситуации государственного уровня военного характера.

Начиная с 2014 года Российская Федерация совершает преступление вооруженной агрессии против Украины и осуществляет временную оккупацию части ее территории. Следствием этих действий страны-агрессора стало разрушение значительного количества жилья граждан на востоке Украины. Такими действиями нарушено право каждого человека на жилье и поставлено под угрозу обеспечение и соблюдение других фундаментальных прав человека. Правительство Украины делает все возможное для граждан, пострадавших вследствие вооруженной агрессии РФ.


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