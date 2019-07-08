Для украинской армии в Луганской области собрали почти 102 млн гривень

В Главном управлении ДФС в Луганской области сообщили, что за январь-июнь 2019 поступления военного сбора составили 101 млн 659 тыс. гривень.

Военный сбор введен с августа 2014 года, его ставка составляет 1,5% от объекта налогообложения. Плательщиками военного сбора являются физические лица - резиденты и нерезиденты, получающие доходы в Украине. Ответственными за начисление военного сбора в бюджет являются работодатели, насчитывающие доходы в виде заработной платы в пользу налогоплательщика.

Военный сбор направляется на защиту государственного суверенитета, он является гарантией стабильности и укрепления экономической безопасности Украины.