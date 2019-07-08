14 июля российские террористы 19 раз нарушили режим прекращения огня

14 июля вооруженные формирования Российской Федерации 19 раз нарушили режим прекращения огня. Из них 6 раз - с применением запрещенных минского соглашениями оружия - минометов калибра 120 и 82 мм. Также противник открывал огонь по нашим защитникам из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В Луганской области российские боевики продолжают обстрелы в районе Попасной и Крымского, где террористы вели огонь по позициям ВСУ из минометов калибром 82 мм, БМП и крупнокалиберных пулеметов.

Также сегодня, 15 июля, в районе населенного пункта Новоалександровка террористы обстреляли позиции ВСУ из минометов калибра 120 и 82 мм, а также гранатометов различных систем.

В Донецкой области российские бадформирования вели огонь вдоль всей линии соприкосновения.

В результате вражеских обстрелов потери с нашей стороны не зафиксировано.

По данным разведки 14 июля двое оккупантов получили ранения.