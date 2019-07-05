12 июля российские террористы обстреляли Новоалександровку из 82 мм минометов

Вооруженные формирования Российской Федерации обстреливали позиции подразделений ВСУ с применением запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 120 и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, противотанковых ракетных комплексов, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В Луганской области под обстрелом оказались позицииВСУ в районе Новоалександровки. где российские террористы со стороны Калиново вели обстрел из минометов калибром 82 мм.

Вследствие вражеских обстрелов 2 военнослужащего получили боевые травмы.