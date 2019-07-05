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12 июля российские террористы обстреляли Новоалександровку из 82 мм минометов

Сегодня, 21:06 citynews.net.ua | Напечатать

Вооруженные формирования Российской Федерации обстреливали позиции подразделений ВСУ с применением запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 120 и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, противотанковых ракетных комплексов, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В Луганской области под обстрелом оказались позицииВСУ в районе Новоалександровки. где российские террористы со стороны Калиново вели обстрел из минометов калибром 82 мм.

Вследствие вражеских обстрелов 2 военнослужащего получили боевые травмы. 


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