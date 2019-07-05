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ДБР подозревает налоговиков в содействии табачной компании и потере 630 млн гривень

Сегодня, 18:08 citynews.net.ua | Напечатать

Следователи теруправления Государственного бюро расследований, расположенного в Полтаве, расследуют возможные незаконные действия должностных лиц руководства ДФС Украины, Главного управления ДФС в Харьковской области и Харьковской таможни ДФС.

По предварительной информации, чиновники не осуществляли таможенный контроль за товарами одного из крупных международных производителей табачной продукции.

Кроме того, руководством ДФС Украины принято решение об отмене финансовых санкций в отношении упомянутого товаропроизводителя. В результате государственный бюджет, возможно, недополучил в сумме около 630 млн грн.

Сегодня был проведен ряд санкционированных следственных действий:

  • обыски в Государственной фискальной службе Украины;
  • обыски на Харьковской таможне ДФС;
  • выемка документов в Главном управлении ДФС в Харьковской области.

Уголовное производство начато по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 2. ст. 367 Уголовного Кодекса Украины - служебная халатность, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным лицом своих служебных обязанностей вследствие недобросовестного отношения к ним, повлекшее особо тяжкие последствия.


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