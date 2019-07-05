Спортсмены из Луганской области выступят на Чемпионате мира по водным видам спорта

Сегодня в Кванджу (Южная Корея) стартует чемпионате мира по водным видам спорта. Об этом сообщили в Управление молодежи и спорта Луганской ОГА.

Честь нашей страны будут отстаивать девять прыгунов в воду, из которых четыре - представители Луганской области Александр Горшковозов, Алексей Середа, Анна Письменская и Олег Колодий.

До 20 июля на соревнованиях будет разыграно 13 комплектов наград и лицензии на Олимпийские игры-2020 - по 12 в индивидуальных видах программы и по 3 в синхронных прыжках на каждом снаряде среди женщин и мужчин.