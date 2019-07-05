Российские террористы прячут зенитный комплекс в Стаханове среди жилых домов

СММ ОБСЕ зафиксировала тяжелое вооружение и признаки военного присутствия в жилых районах подконтрольной боевикам Кадиевки (бывш. Стаханов) Луганской области.

Как сообщается в отчете ОБСЕ, 7 июля беспилотник малого радиуса действия обнаружил 1 зенитный ракетный комплекс (9К35 «Стрела-10») в жилом районе к югу от Кадиевки. Данное вооружение запрещено Минскими соглашениями и должно быть отведено.

Кроме этого, БПЛА зафиксировал 2 бронетранспортёра в жилом районе к северо-западу от города.