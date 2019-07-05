«Троянский конь» России

Как Виктор Медведчук строит бизнес-империю и пытается влиять на внутреннюю политику Украины

Чем больше Украина стремится сблизиться с ЕС, тем активнее Россия пытается усилить на нее свое влияния. Не имея возможности непосредственно финансировать пророссийские движения в Украине, Москва перешла к тактике поддержки влиятельных лиц с украинским гражданством, которые в свою очередь должны продвигать российские интересы в нашей стране. Одну из ключевых ролей в этой схеме играет Виктор Медведчук.

Он является исключительно способным политиком, который очень хорошо понимает политическую систему в Украине, влияет на ключевые решения в государстве и при этом остается в стороне от «грязных» дел.

Сейчас Медведчук ведет в Верховную Раду опасных политиков и активистов, прочно связанных с Россией, которые преданно будут лоббировать пророссийский курс Украины. Но даже в российском лагере далеко не все хотят возвращения Медведчука и его сторонников на высшие государственные должности. Потому что все помнят, что для Медведчука не существует никаких рамок и барьеров – ни политических, ни правовых, ни нравственных.

Породниться с врагом

После 2004 года, каждый раз, когда Медведчук пытался вернуться на политический Олимп, общество и элиты без энтузиазма воспринимали такой шаг. Даже беглый экс-президент Виктор Янукович не захотел привлекать его в свою команду.

На каком-то этапе Медведчук понял, что он не имеет серьезных союзников и партнеров в Украине. Поэтому он решил воспользоваться другим своим конкурентным преимуществом: личным контактом с президентом России Владимиром Путиным.

Сначала Медведчук использовал Путина для формирования имиджа человека, который свободно общается с наиболее влиятельными элитами РФ. А после революции и военного конфликта с Россией он сумел достаточно тонко сыграть на настроениях общества и взял на себя достаточно благородную миссию освобождения украинских заложников. Москва прогнозируемо немного подыграла ему – освободила Надежду Савченко, подчеркнув его ключевую роль в этом процессе.

Расчет Медведчука оказался правильным. Он частично улучшил свой имидж, и наладил общение с наиболее влиятельными представителями новой украинской власти. При этом он достаточно быстро продемонстрировал первые успехи в реализации задач Кремля. Сумел объединить несколько пророссийских группировок, сформировал мощную информационную инфраструктуру для продвижения определенных идеологических лозунгов и начал активную пропагандистскую кампанию с целью восстановления доверия украинцев к России.

Газовый рычаг

Реализуя российские интересы в Украине, Медведчук имеет и собственные. Еще в 2014 году он понял, что с помощью своих связей с Россией можно сделать на этом большой капитал. Раскрутив себя как личность, которая способна «решать дела» с высшим руководством РФ, Медведчук стал очень востребованной лицом.

После 2014 года украинские олигархи и крупные предприниматели, которые столкнулись со сложностями в России и на оккупированных ею территориях, начали массово обращаться к Медведчуку с просьбой помочь наладить контакт с Россией и решить проблемы, возникшие в результате военного конфликта между двумя государствами.

По мере укрепления своих позиций Виктор Медведчук перешел к развитию собственного бизнеса. Опять же конфликт России с Украиной создал для него достаточно благоприятные условия. Пользуясь желанием российских корпораций выйти с украинского рынка, он начал получать контроль над их активами. Таким образом Медведчук получил под свое «крыло» несколько российских компаний, которые занимаются поставками и продажей в Украине нефтепродуктов и сжиженного газа. И, фактически, за три года Медведчук превратился в одного из самых влиятельных игроков топливного рынка Украины.

Свои доходы Медведчук достаточно эффективно использует для развития политических проектов, которые совпадают с интересами Кремля в Украине. Более того, в 2018 году в политических кулуарах появились информация о том, что Медведчук лоббирует возобновление поставок российского газа в Украину. Но в самой России не все группы влияния (в том числе и та, которая связана с «Газпромом») благосклонно отнеслись к такой инициативе. Они имеют собственных фаворитов, поэтому саботировали попытки Медведчука наладить поставки российского газа в Украину. Главная проблема заключалась в том, что в Украине за право взять контроль над газовыми поставками активно воюет группа Дмитрия Фирташа. Изначально она блокировала (в том числе через своих союзников в РФ) любые попытки возобновить импорт российского газа без ее участия. Но, очевидно из-за слабости своей позиции, решила в итоге объединить силы с Медведчуком. Фирташ надеялся на то, что последний использует свое влияние на Владимира Путина и Петра Порошенко как раз с целью достижения договоренности в газовом вопросе.

В целом именно компромисс в этом вопросе и стал объединяющей платформой для двух политических проектов – частью «Оппозиционного блока», ориентированного на Фирташа, и партией «За Жизнь». Теперь Юрий Бойко и Виктор Медведчук не только идут одним блоком на выборы, но даже месте ездят на встречу к премьер-министру Дмитрию Медведеву и главе «Газпрома» Алексею Миллеру решать дела в сфере газовой политики. Сейчас их задача состоит в том, чтобы заставить украинскую власть принять условия России в деле поставки и транзита газа. Сами они надеются на получение эксклюзивных прав импорта российского газа в Украину.

В кругу друзей

Как Медведчуку удается так удачно камуфлировать свое влияние в бизнесе? Большую роль в этом играет активное привлечение посредников. Прежде всего, к таковым относится его жена Оксана Марченко. Работая всю жизнь телеведущей, она странным образом сумела стать одной из самых богатых женщин Украины. Марченко владеет 61% российской компании «НЗНП Трейд», которая бурит нефтяные скважины в Ханты-Мансийском автономном округе России, компаниями в Украине (ООО «Тамаваровудэкспорт», ООО «Галицкая аграрная компания», ООО «МБК Агротехника», ООО «Ландрас-Агро» и другими), а также несколькими виллами в разных странах.

Второй группой посредников, которых использует Медведчук, являются его бизнес-партнеры. Например, небезызвестные братья Суркисы и братья Козаки. Первые занимаются не столько бизнесом, сколько выкачиванием денег из Украины. Их фамилии фигурируют во многочисленных скандалах с отмыванием средств в энергетике. Последняя громкая история – дело скандальной компании «Энергосети», которая скупала долги «Центрэнерго» и Одесской ТЭЦ через связанные кредиторские компании.

Братья Козаки входят в ближайшее окружение Медведчука. Каждый имеет четко определенные задачи. Например, Тарас Козак скупает СМИ. Осенью 2018 он приобрел телеканалы «112 Украина» и NewsOne, в этом году докупил телеканал ZIK. Интересно, что брат Тараса – Богдан Козак, является бизнес-партнером Сергея Медведчука, брата Виктора Медведчука.

Далее схемы усложняются. Не желая концентрировать чрезмерный объем активов в руках одного человека, группа привлекает своих знакомых и коллег. Одним из таких является Ян Марченко, помощник Тараса Козака. В 2019 году он стал акционером ООО «Академ-Клуб», которое арендует более 40 Га на берегу Днепра в Киеве под застройку. Интересно, что Ян Марченко также числится руководителем и соучредителем ООО «Прайвет Канселер» вместе с Никитой Позом, причастным, в частности, к продаже антрацита из оккупированного Донбасса.

В энергетике посредником и доверенным лицом Медведчука выступает украинский бизнесмен российского происхождения, гражданин Израиля Нисан Моисеев. Он является формальным владельцем Proton Energy Group, которая поглощает российские активы в Украине. Например, в 2016 году Glusco Energy, которая входит в Proton Energy Group, скупила все украинские активы «Роснефти».

Бизнес как ширма

Очевидно, что Медведчук стремится к формированию собственного типичного для Украины олигархического клана. Он делает бизнес в энергетике, консолидирует СМИ, имеет свою политическую группировку, развивает социальную инфраструктуру. И если раньше еще можно было бы утверждать, что его в большей степени привлекает политика, то сейчас уже трудно разграничить меркантильные и идеологические мотивы.

Возможно, Медведчук пришел к выводу, что для развития мощного политического проекта нужны большие финансовые ресурсы. Но для того, чтобы заработать крупный капитал, ему надо максимально эффективно использовать свои связи с Путиным. И не исключено, что Россия и в дальнейшем будет способствовать тому, чтобы влияние и активы Медведчука стремительно росли. За это Медведчук будет выполнять задачи Кремля: устраивать политические диверсии, блокировать движение Украины на Запад и расшатывать стабильность. Тех ресурсов, которыми он уже обладает, хватит для того, чтобы хотя бы начать действовать. А в случае, если Медведчук получит мощную фракцию в парламенте на предстоящих парламентских выборах, остановить его будет слишком сложно.