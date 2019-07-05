Без Коломойского: Приватбанк показал рекордную прибыль

Чистая прибыль 18,3 миллиарда гривень - рекордный показатель за всю историю Приватбанка.

Чистая прибыль ПриватБанка в первом полугодии 2019 составляет 18,3 млрд гривень, что является рекордным показателем за всю историю банка и в 2,6 раза превышает прибыль по итогам первых 6 месяцев прошлого года.

Как сообщил председатель правления ПриватБанка Петр Крумханзл, чистый процентный доход банка в первом полугодии 2019 составляет 9,8 млрд гривень, чистый комиссионный доход - 8,5 млрд гривень.

«Высокая эффективность работы банка уже получила признание на международном уровне, - отметил Петр Крумханзл. - Согласно данным британского The Banker, ПриватБанк вошел в топ-10 успешных финучреждений мира, показали лучшую динамику перехода от убытков к прибыли».

По данным председателя правления банка, с начала года прирост кредитного портфеля малого и среднего бизнеса составляет 1,5 млрд грн, рост кредитного портфеля физ. лиц - 4,1 млрд грн. Суммарный прирост средств клиентов за первые 6 месяцев 2019 составляет 7,7 млрд грн - до 219 млрд грн.