ГБР опровергло слух про обыск в офисе Зеленского

Государственное бюро расследований не проводило 11 июля никаких следственных действий в Офисе Президента Украины. Сообщение, которое опиралось на «анонимный источник» и было вчера распространенное рядом СМИ, не соответствует действительности. Об этом заявила пресс-служба ГБР .

По мнению ГБР такое сообщение имело целью дискредитацию не только ГБР, но и Украины. Ведь это, в первую очередь, удар по государству, если в информационном пространстве правоохранительный орган, который расследует действия топ-чиновников, военные преступления, связывают с российскими спецслужбами.

"Просим СМИ проверять информацию - мы всегда готовы предоставить разъяснение, если это не мешает досудебному расследованию.

Государственное бюро расследований стоит на защите национальных интересов. Наша миссия - установление справедливости в обществе путем независимого и всестороннего расследования преступлений для привлечения виновных к ответственности, несмотря на их должности, связи и ресурсы.

В своей деятельности мы твердо придерживаемся принципов верховенства права, законности, политической незаангажированности и открытости. Для нас это не просто задекларированные месседжи. Это - наши ценности, в которые мы верим и которые защищаем" - говорится в сообщении.