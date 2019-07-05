Дорожники показали ремонт трассы между Счастьем и Новоайдаром

Как сообщает пресс-служба автомобильных дорог в Луганской области, ведутся работы на автомобильной дороге государственного значения Н-21 «Старобельск - Луганск - Хрустальний - Макеевка - Донецк». Сейчас работы выполняются на участке км 56 + 000 км 61 +000.

По словам начальника отдела качества и технического контроля и новых технологий Службы автомобильных дорог в Луганской области Виктора Николаевича Цыганского, победитель тендера ООО «Армбудсервис» организовал проведение работ на дороге Н-21 между населенными пунктами Новоайдар и Счастье (км 56 + 000 км 61 +000 ).

«Присутствует вся необходимая техника. Ямочный ремонт проводится горячей асфальтобетонной смесью «большими картами после фрезерования». Все технологические процессы придерживаются», - заметил Виктор Цыганский. - «После этого дорожники перейдут на участок км 62 + 000 км 72 +000, так же в Новоайдарском районе Луганской области. Объем определим непосредственно на месте проведения работ».

На участке км 56 + 000 км 61 +000 работы планируют завершить до конца текущей недели.