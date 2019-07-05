11 июля российские террористы 24 раза нарушили режим прекращения огня

11 июля вооруженные формирования Российской Федерации 24 раза нарушили режим прекращения огня. Из них 11 раз - с применением запрещенных минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 и 82 мм.

Также противник открывал огонь по нашим защитникам из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В результате вражеских обстрелов 1 военнослужащий погиб и двое получили ранения.

По данным разведки? 11 июля трое оккупантов уничтожены и четверо ранены.