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Громады в Луганской области получили от упрощенцев 161 млн грн единого налога

Сегодня, 09:45 citynews.net.ua | Напечатать

В Главном управлении ДФС в Луганской области сообщили, что эта сумма поступила от субъектов хозяйствования в течение января-июня 2019 года.

В ведомстве отметили, что основная часть поступлений единого налога, а это 96,3 млн грн, уплачена физическими лицами - предпринимателями, которые работают на упрощенной системе налогообложения, и сельскохозяйственными товаропроизводителями - 49,8 млн грн.

По сравнению с показателями за январь-июнь 2018 года поступления единого налога увеличились на 21,5 млн грн.

Юридические лица - плательщики единого налога III группы уплатили в местную казну 14,4 млн грн. Это на миллион гривен или на 7,5% больше, чем в январе-июне прошлого года.

Напомним, всего за январь-июнь 2019 в местные бюджеты Луганщины поступило 1 млрд 541 млн грн.


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