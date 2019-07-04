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Российские террористы обстреляли из артиллерии Чермалык - ранен мирный житель

Вчера, 23:53 citynews.net.ua | Напечатать

Сегодня, 11 июля, около 20:00 в населенном пункте Чермалык, во время вражеского артиллерийского обстрела получил ранение гражданин Украины 1970 года.

По предварительным данным, вражеский снаряд упал прямо во двор частного дома.

Военные медики одной из частей Объединенных сил оказали пострадавшему медицинскую помощь и провели эвакуацию раненого гражданского.

Пострадавший незамедлительно был доставлен санитарным транспортом в сопровождении санитарного инструктора к месту оказания профессиональной медицинской помощи. Состояние пострадавшего крайне тяжелое.

Подчеркиваем, что российские оккупационные войска в очередной раз продемонстрировали циничное пренебрежение нормами международного гуманитарного права и ударили из оружия, запрещенного минскими соглашениями по гражданской инфраструктуре и мирным жителях украинского населенного пункта.

Воины Объединенных сил подавили вражескую огневую активность, применив вооружение БМП.


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