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Суд ЕС отменил санкции против Януковича и его окружения

Сегодня, 17:19 citynews.net.ua | Напечатать

Суд ЕС отменил санкции против Януковича и его окруженияСуд Европейского союза отменил санкции против бывшего президента Украины Виктора Януковича и его окружения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на решение суда. 

Также сообщается, санкции были сняты с Александра Януковича, Александра Клименко, Сергея Арбузова, Виктора Пшонки, Артема Пшонки и Андрея Клюева. 

Данное решение относится к санкциям, продление которых осуществлялось Советом ЕС в течение 2016-2018 годов. Отметим, действующие санкции Европейского союза были продлены в марте текущего и остаются в силе.

В решении суда указано, что Янукович и бывшие топ-чиновники впервые были внесены в санкционный список в 2014 на основании уголовного дела о хищении государственных средств. Сегодняшним постановлением суд подтвердил, что Совет ЕС не располагал информацией о соблюдении их прав перед тем, как вводил санкции на основании данных украинских властей.


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