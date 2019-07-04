В Луганской области организовали избирательную комиссию из «мертвых душ»

В Станично-Луганском районе избирательная комиссия в 114 округе полностью состоит из мертвых душ. При этом полиция делает вид что ничего страшного не происходит. Об этом сообщил Александр Ретивов .

Что проблема для нормальных людей, то находка для недобросовестных политиков, собственно так и произошло в УИК №440539. Эта участковая комиссия расположена в селе Рассвет Станично-Луганского района и относится к 114 избирательному округу.

Комиссия была сформирована вообще без руководителей, так как председатель и его заместитель, оказались фейковыми. Тут на сцену и выходит наша сегодняшняя героиня – Марценюк Любовь Николаевна, 1984 года рождения. Персона одиозная и хорошо известная местному населению, поскольку еще предыдущих выборах прославилась формированием списков под видом раздачи сахара от Сергея Шахова.

Методика проста – объявляем в селе раздачу сахара малоимущим и половина села (если не все село), охотно выстраивается в очередь со своими паспортами. Таким простым завладение персональными данными местного населения, еще никогда не было, но вернемся к происходящему сегодня.

Госпожа Марценюк, не будучи членом участковой избирательной комиссии №440539, в группе из двух членов этой комиссии и Никишиным Александром Владимировичем, едут в ОИК №114 и ее председатель Погорелов Д. О., каким-то непостижимым образом, отдает им печать и всю документацию УИК. Завладев печатью, Марценюк Л. М. единолично начинает управлять работой комиссии, при этом не будучи даже ее рядовым членом. Как такое возможно? Да без понятия, но факт на лицо – она говорит, кого из рядовых членов надлежит назначит председательствующим заседания и таким образом комиссия и работает.

Случай вопиющий, однако на удивление, никого он не смущает, да и полиция как-то уныло отводит глаза. Но минуточку, если кто попало может захватить участковую избирательную комиссию и управлять ее работой, то на какой результат этих выборов мы вообще надеемся? Избирательный процесс еще на стадии его подготовки, дискредитировал себя полностью, а никому до того нет никакого дела.

Безусловно, село Рассвет в Луганской области, возможно, это не один из центральных районов столицы, но при подсчете результатов волеизъявления, это не играет никакой роли. Голос местного жителя села в Станично-Луганском районе, имеет такую-же точно силу, как и голос жителя Подола и в конечном счете равноценно будет решать судьбу нашей страны на ближайшие пять лет.

Теперь представьте, сколько таких сел в отдаленных избирательных округах и путем нехитрых математических вычислений уже сегодня вы поймете, какими будут результаты этого голосования.