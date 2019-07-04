» » В Луганской области организовали избирательную комиссию из «мертвых душ»

В Луганской области организовали избирательную комиссию из «мертвых душ»

Сегодня, 15:12 citynews.net.ua | Напечатать

В Луганской области организовали избирательную комиссию из «мертвых душ»В Станично-Луганском районе избирательная комиссия в 114 округе полностью состоит из мертвых душ. При этом полиция делает вид что ничего страшного не происходит. Об этом сообщил Александр Ретивов.

Что проблема для нормальных людей, то находка для недобросовестных политиков, собственно так и произошло в УИК №440539. Эта участковая комиссия расположена в селе Рассвет Станично-Луганского района и относится к 114 избирательному округу. 

Комиссия была сформирована вообще без руководителей, так как председатель и его заместитель, оказались фейковыми. Тут на сцену и выходит наша сегодняшняя героиня – Марценюк Любовь Николаевна, 1984 года рождения. Персона одиозная и хорошо известная местному населению, поскольку еще предыдущих выборах прославилась формированием списков под видом раздачи сахара от Сергея Шахова. 

Методика проста – объявляем в селе раздачу сахара малоимущим и половина села (если не все село), охотно выстраивается в очередь со своими паспортами. Таким простым завладение персональными данными местного населения, еще никогда не было, но вернемся к происходящему сегодня. 

Госпожа Марценюк, не будучи членом участковой избирательной комиссии №440539, в группе из двух членов этой комиссии и Никишиным Александром Владимировичем, едут в ОИК №114 и ее председатель Погорелов Д. О., каким-то непостижимым образом, отдает им печать и всю документацию УИК. Завладев печатью, Марценюк Л. М. единолично начинает управлять работой комиссии, при этом не будучи даже ее рядовым членом. Как такое возможно? Да без понятия, но факт на лицо – она говорит, кого из рядовых членов надлежит назначит председательствующим заседания и таким образом комиссия и работает.

Случай вопиющий, однако на удивление, никого он не смущает, да и полиция как-то уныло отводит глаза. Но минуточку, если кто попало может захватить участковую избирательную комиссию и управлять ее работой, то на какой результат этих выборов мы вообще надеемся? Избирательный процесс еще на стадии его подготовки, дискредитировал себя полностью, а никому до того нет никакого дела. 

Безусловно, село Рассвет в Луганской области, возможно, это не один из центральных районов столицы, но при подсчете результатов волеизъявления, это не играет никакой роли. Голос местного жителя села в Станично-Луганском районе, имеет такую-же точно силу, как и голос жителя Подола и в конечном счете равноценно будет решать судьбу нашей страны на ближайшие пять лет. 

Теперь представьте, сколько таких сел в отдаленных избирательных округах и путем нехитрых математических вычислений уже сегодня вы поймете, какими будут результаты этого голосования.



Теги: Выборы-2019, Шахов, Ретивов, 114

Другие новости по теме:
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Сегодня, 17:19

Суд ЕС отменил санкции против Януковича и его окружения

Сегодня, 15:12

В Луганской области организовали избирательную комиссию из «мертвых душ»

Сегодня, 13:14

Укрпочта требует миллиард гривень или прекратит доставку почты

Сегодня, 13:01

Мнение: С началом отопительного сезона в Украине следует ожидать платежного кризиса

Сегодня, 12:29

С 18 попытки Верховная Рада приняла Избирательный кодекс с открытыми списками

Сегодня, 11:11

МинТОТ: выплачивать пенсии в оккупированных Луганске и Донецке пока невозможно

Сегодня, 09:59

В Луганской области под обстрелом российских минометов оказалась вся линия соприкосновения

Вчера, 18:20

Российские террористы подбили из ПТРК автомобиль ВСУ - 1 солдат погиб, еще один - ранен

Вчера, 16:43

Руководство Нацгвардии помогло устроиться на работу российскому шпиону и открыло доступ к гостайне

Вчера, 15:28

В Беларуси боевика «ДНР» приговорили к 2 годам тюрьмы

Вчера, 15:14

В Украине охвачено антиретровирусной терапией более 90% ВИЧ-положительных пациентов

Вчера, 14:42

В Лисичанске возбудили уголовное дело по разрушению жилого дома

Новости Украины:

Сегодня, 13:05

ОПОРА подала около полусотни заявлений в полицию по нарушениям на выборах в Одессе

Вчера, 12:48

Зеленский назначил руководителя Киевской областной администрации

Вчера, 10:43

В Одессе охранник ночного клуба убил посетителя - видео

9-07-2019, 13:27

ГБР: На Волыни фискальная служба помогала «торговать» возмещением НДС

9-07-2019, 10:24

Как отдохнуть летом, если отпуск не светит?

8-07-2019, 19:21

В Киеве мужчина взорвал себя гранатой

8-07-2019, 15:28

Укрпочта объявила конкурс по оформлению почтовых ящиков

8-07-2019, 14:36

В Киеве агитаторы за мажоритарщиков Зеленского раздавали футболки и кепки

8-07-2019, 13:13

В Харькове полицейский погиб в спровоцированном им ДТП

8-07-2019, 11:48

Трансформеры: игрушки нового поколения

5-07-2019, 13:23

В Одессе "заминировали" морвокзал - хотят Шария, Клюева и отказ от НАТО

4-07-2019, 17:06

Щедрый стол: традиционные праздничные блюда разных стран

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Адреса и телефоны банков в Луганске
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Июль 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 



^Наверх

 