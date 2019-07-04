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Укрпочта требует миллиард гривень или прекратит доставку почты

Сегодня, 13:14 citynews.net.ua | Напечатать

Укрпочта требует миллиард гривень или прекратит доставку почтыУкрпочта будет осуществлять доставку пенсий с 1 января 2020 лишь при условии принятия экономически обоснованного или рыночного тарифа. Об этом говорится в открытом письме генерального директора Укрпочты Игоря Смелянского к Премьер-министру Украины Владимиру Гройсману.

«Укрпочта, стоит перед  выбором - стать одной из самых успешных компаний Украины и объектом инвестиций международных игроков, или исчезнуть, снова превратившись в совковый «собес». Мы приложили много усилий, чтобы получить шанс на изменения и больше не хотим его терять, становясь заложниками политики и пустых обещаний, ставя под угрозу будущее 2-го работодателя Украины. Поэтому я заранее предупреждаю Вас, министерство социальной политики и Пенсионный Фонд Украины о том, что с 1 января 2020 Укрпочта НЕ БУДЕТ доставлять пенсии по нынешнему убыточному тарифу», - говорится в открытом письме.

Руководитель Укрпочты заявил, что у правительства есть время до 1 сентября выбрать один из путей решения вопроса пересмотра тарифа по доставке пенсий.

Первый - это принять новый тариф на доставку пенсий, который еще в ноябре 2017 был утвержден министерством инфраструктуры и министерством экономического развития и торговли. Но он торпедируется министерством социальной политики.

Второй путь - вынести услугу по доставке пенсий на открытый тендер, чтобы рынок определил стоимость этой услуги.

«Это должно быть на рыночных условиях, определенных в открытом тендере, а не с регулируемомым тарифом или выписанной под один банк постановлением, как это было с переселенцами Донбасса. Нельзя нарушать права человека, заставляя, особенно пожилых людей или людей с ограниченными возможностями, получать выплаты только в одной банковском учреждении, к которому еще надо ехать 30-50 км. Тогда речь шла о 200 000 человек сейчас - уже речь идет о миллионах наименее защищенных граждан», - подчеркнул Игорь Смелянский.

По его словам три последних года Укрпочта продолжала обновляться и достигла договоренностей с международными финансовыми и частными институтами, которые готовы инвестировать в развитие Укрпочты. Но это невозможно без пересмотра тарифа на доставку пенсий, который остается неизменным с 2004 года, несмотря на рост заработных плат, топлива и т д. Ровно год назад, только после громких заявлений о закрытии отделений и увольнения почтальонов и личного вмешательства Президента Украины, Укрпочта получила от Пенсионного Фонда 500 млн грн на покрытие убыточности тарифа, но эти средства покрыли расходы лишь на полгода.

«Мы бы хотели избежать ультиматумов в конце года, поэтому озвучиваем проблему заблаговременно, чтобы Кабмин имел время на утверждение тарифа или все стороны успели подготовиться к открытому тендеру», - подчеркнул Игорь Смелянский.


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