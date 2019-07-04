Мнение: С началом отопительного сезона в Украине следует ожидать платежного кризиса

С началом отопительного сезона следует ожидать платежного кризиса. Об этом рассказал эксперт коалиции «Энергетические реформы», директор по исследованиям DiXiGroup, Роман Ницович во время брифинга на тему «Реформы в энергетике и окружающей среде: осень близко » в пресс-центре Украинского кризисного медиа-центра. «Правительство искусственно поддерживает цены на уровне ниже предельного, в этом есть политические мотивы. Осенью цены вырастут до уровня предельных, а это в зависимости от региона - более 9 тыс. грн. за тысячу кубометров. Действия правительства не решают проблем, которые появятся в котельных и ТЭЦ в связи с необходимостью покупать газ по более высокой цене. Поэтому нам следует ожидать новой волны платежного кризиса», - отметил он.

По результатам регулярного мониторинга имплементации Украиной Соглашения об ассоциации с ЕС в сферах энергетики и окружающей среды, эксперты озвучили выводы по направлениям их работы.

В нефтяной отрасли необходимо имплементировать Директиву 2009/119/ЕС одновременно с формированием запасов топлива и энергии всех видов. Имплементация требований данной Директивы требует представления, принятия и внесения изменений в ряд нормативно-правовых актов. «Необходимо как можно быстрее решить вопрос выбора модели создания нефтяных резервов и принятия нормативно-правовых актов, которые урегулируют эти механизмы, условия хранения, разблокировки и обновления резервов», - отметил Геннадий Рябцев, эксперт коалиции «Энергетические реформы».

Участники брифинга обратили внимание и то, что с 1 июля 2019 в Украине начала действовать новая модель рынка электроэнергии. «В соответствии с законом рынок электроэнергии должен быть открыт к 1 июля, и это было сделано. Можно сказать, что открытие состоялось, но остались определенные проблемы», - подчеркнул Илья Полулях, эксперт коалиции «Энергетические реформы». Проблемы связанные с несвоевременной гармонизацией нормативно-правовой базы и отсутствием предварительного тестирования необходимого программного обеспечения.

По энергоэффективности, эксперты отметили, что она должна стать государственным приоритетом вместе с обеспечением рыночных цен на энергоносители. Искусственное снижение цен на газ не будет стимулировать население к энергоэффективных мероприятий и экономии. «Необходимо обеспечить непрерывное действие программы «теплые кредиты», запустить Фонд энергоэффективности и полную монетизацию жилищных субсидий», - отметила Татьяна Бойко, координатор энергетических программ Гражданской сети «ОПОРА».

Эксперт коалиции «Энергетические реформы», председатель правления ресурсно-аналитического центра «Общество и окружающая среда» Наталья Андрусевич отметила, что вопросы экологии и окружающей среды требуют особого внимания и не находятся в числе рабочих приоритетов политических партий. Остается надеяться на необратимость выполнения Украиной условий Соглашения об ассоциации с ЕС.