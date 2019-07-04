С 18 попытки Верховная Рада приняла Избирательный кодекс с открытыми списками

Сегодня, 11 июля, Верховная Рада приняла новый избирательной кодекс с открытыми списками и проходным барьером на уровне 5%: за это проголосовали 230 народных депутатов.

Всего с момента 1 чтения Рада рассмотрела 4568 правок.

Новый кодекс предусматривает персонифицированное голосование - те самые открытые списки кандидатов. Он вступит в силу в 2023 году, то есть со следующих плановых парламентских и президентских выборов.

За проект закона №3112-1 проголосовали проголосовали 230 нардепов, при необходимых 226.

Утром 11 июля спикер парламента Андрей Парубий заявил, что осталось всего 26 поправок, которые касаются переходных положений в кодекс. Их нардепы рассмотрели в течение 20 минут.

Один из инициаторов законопроекта Александр Черненко подчеркнул, что главная поправка в том, что закон вступает в силу с 1 декабря 2023, кроме отдельных пунктов.

Несмотря на то, что депутаты рассмотрели почти все правки, проголосовать Кодекс удалось не сразу.

17 раз ставил Андрей Парубий внесение окончательных правок на голосование и только на семнадцатый раз депутаты их поддержали - за это дали голоса 227 нардепов.

После этого Парубий объявил, что сейчас депутаты одновременно примут в целом Избирательный кодекс со всеми предложенными поправками.

В результате в Верховной Раде нашлось 230 голосов и Избирательный кодекс был принят.