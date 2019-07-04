С 18 попытки Верховная Рада приняла Избирательный кодекс с открытыми списками

С 18 попытки Верховная Рада приняла Избирательный кодекс с открытыми спискамиСегодня, 12:29
Сегодня, 11 июля, Верховная Рада приняла новый избирательной кодекс с открытыми списками и проходным барьером на уровне 5%: за это проголосовали 230 народных депутатов.
Всего с момента 1 чтения Рада рассмотрела 4568 правок.
Новый кодекс предусматривает персонифицированное голосование - те самые открытые списки кандидатов. Он вступит в силу в 2023 году, то есть со следующих плановых парламентских и президентских выборов.
За проект закона №3112-1 проголосовали проголосовали 230 нардепов, при необходимых 226.
Утром 11 июля спикер парламента Андрей Парубий заявил, что осталось всего 26 поправок, которые касаются переходных положений в кодекс. Их нардепы рассмотрели в течение 20 минут.
Один из инициаторов законопроекта Александр Черненко подчеркнул, что главная поправка в том, что закон вступает в силу с 1 декабря 2023, кроме отдельных пунктов.
Несмотря на то, что депутаты рассмотрели почти все правки, проголосовать Кодекс удалось не сразу.
17 раз ставил Андрей Парубий внесение окончательных правок на голосование и только на семнадцатый раз депутаты их поддержали - за это дали голоса 227 нардепов.
После этого Парубий объявил, что сейчас депутаты одновременно примут в целом Избирательный кодекс со всеми предложенными поправками.
В результате в Верховной Раде нашлось 230 голосов и Избирательный кодекс был принят.